Claudio BurdiLa ricerca del panettone perfetto per le Feste continua. Anche questo fine settimana gli appassionati del dolce simbolo del Natale possono trovare spunti golosi. Dove? Al Museo della Scienza e della Tecnica domani e domenica con I Maestri del Panettone, la manifestazione che raduna le creazioni di 26 maestri artigiani lievitisti da tutta Italia, proposti a un prezzo calmierato e in ben 150 varianti tra dolci e salate. Si spazia dal panettone al Ruby Chocolate di Davide Comaschi a fin di bene per Lilt a quello della cuneese Agrimontana, passando per Vincenzo Santoro della pasticceria Martesana fino a Salvatore De Riso da Salerno. Laboratori, degustazioni, happy hour e momenti ludici per i più piccini (sabato pomeriggio) in compagnia del topo investigatore Geronimo Stilton (via Olona 6, imaestridelpanettone.com, ingresso 5 euro).E stasera Iginio Massari è da Coin di piazza V Giornate (ore 18) col suo panettone artigianale, da degustare con una crema chantilly allo zabaione, realizzata personalmente dal maestro.