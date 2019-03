Basket, Olimpia-Fenerbahce: l'Eurolega in una notte

Massimo Sarti

MILANO - Non solo Cristiano Ronaldo, con l'intero popolo juventino in ansia in chiave Champions League. Non solo Stefan De Vrij, costretto a dare forfait almeno per Inter-Lazio di domenica sera a San Siro. Le Nazionali hanno in quest'ultimo giro hanno lasciato altre vittime, con problemi che si riverberano sulla ripresa dei campionati.

Al plurale, perché per esempio, tra gli azzurri costretti a lasciare anzitempo il gruppo di Roberto Mancini c'è anche Cristiano Piccini, che ha riportato una lesione al gemello ed al soleo della gamba sinistra.

Con buona pace del Valencia. Il primo a dare forfait era stato Federico Chiesa, in dubbio per Fiorentina-Torino di domenica. Per non parlare poi della coppia di romanisti Alessandro Florenzi-Stephan El Shaarawy.

Doppio guaio al polpaccio per i giallorossi, ad affollare ulteriormente l'infermeria di Claudio Ranieri. Quando sta per arrivare il big-match con vista Champions di domenica pomeriggio all'Olimpico contro il Napoli.

Infine niente Milan sabato sera, per Albin Ekdal, feritosi martedì ad un ginocchio durante Norvegia-Svezia. «Mi hanno messo due punti, si vedevano carne e sangue», ha detto il centrocampista svedese della Sampdoria.

E anche un suo possibile sostituto, Ronaldo Vieira, è uscito in anticipo dal match in Portogallo dell'Inghilterra Under 20 e sarà da valutare.

