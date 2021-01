Armati di mascherine, bandiere, cartelli e calcolatrici, alcune centinaia di militanti del Pd, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e di numerose associazioni, dall'Arci alle Acli, si sono ritrovati oggi alle 18 fuori da Palazzo Lombardia, per un ironico flashmob. Nel mirino, con il motto «Ora basta. I vostri fallimenti non si contano più», sul caos dati della giunta Fontana nella fornitura dei dati epidemiologici lombardi all'Istituto Superiore della Sanità, responsabili di un'ingiusta zona rossa nella scorsa settimana. «Non è andato tutto bene: cambiamo tutto» si leggeva su uno striscione, mentre sui cartelli di numerosi manifestanti campeggiavano gli hashtag #fontanadimettiti e #orabasta. Presenti, oltre ad alcuni sindaci e consiglieri regionali di opposizione, anche rappresentanti del movimento studentesco, commercianti, badanti, professionisti dello spettacolo, medici di famiglia e insegnanti.

Tra gli intervenuti dal palco, oltre ai politici, anche Vittorio Agnoletto, medico ed ex europarlamentare. «Siamo qui - ha spiegato - perché questa giunta sta mettendo in discussione vita e condizioni economica delle persone. Quello che è avvenuto è grave ma è solo l'ultima goccia di una gestione che ha portato la Lombardia ad essere la regione con il maggior numero di morti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA