Anziani Aler ad affitto zero

È arrivata a cinquemila pensionati la lettera di Regione e Aler che informa gli over 70 che non devono più pagare l'affitto. A patto che siano in regola con i pagamenti pregressi.

«In questo modo proseguiamo nelle politiche di sostegno alle fasce deboli, premiando chi rispetta le regole pur vivendo magari in situazioni di difficoltà» hanno sottolineato il governatore Attilio Fontana - che aveva fatto di questa iniziativa uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale - e l'assessore alle Politiche abitative Stefano Bolognini.

Si tratta di una sospensione del canone per tre anni, dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Per il primo anno la Regione ha stanziato 4,5 milioni di euro per i 5005 beneficiari (over 70, affittuari da 10 anni, in regola con i pagamenti negli ultimi cinque e che rientrano nella fascia di protezione) e circa 12 milioni per i due anni successivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA