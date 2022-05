Paolo Fox e l'Oroscopo della settimana dal 16 maggio 2022: la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della settimana che va dal 16 maggio 2022 fino al fine settimana. L'astrologo condivide con i telespettatori de I Fatti Vostri, su Rai 2, le previsioni astrologiche e dà i consigli su come affrontare la settimana. Stila anche la consueta classifica dei segni zodiacali, dal dodicesimo al primo posto. Ecco quelli più fortunati.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX PER LA SETTIMANA, LA CLASSIFICA

CAPRICORNO Il segno del Capricorno, al dodicesimo posto, è turbato perché in questo momento ha una visione molto seria della vita, ma mancano idee chiare sul futuro. Avete dei dubbi e volete sapere cosa succederà. Settimana conflittuale.

CANCRO All'undicesimo posto il segno del Cancro. Giove e Marte in posizione un po' contraria, ma le cose non vanno male. Possono esserci dei conflitti che vi impongono una sosta. C'è una pausa di riflessione.

SCORPIONE Al decimo posto il segno dello Scorpione. Attenzione negli scontri in casa e in famiglia come per esempio tra genitori e figli. Apparite anche accondiscendenti, ma siete anche rabbiosi. Cercate di essere cauti.

PESCI Al nono posto della classifica di Paolo Fox il segno dei Pesci. Avete bisogno ogni tanto di una fuga, ma se diventa eccessiva attenti a non perdervi nei meandri dei pensieri. Attenzione alle recriminazioni in amore.

VERGINE All'ottavo posto la Vergine. Giove non è più opposto: non c'è più una situazione di conflitto come ad aprile. In questi due mesi qualcosa è cambiato, ora avete una buona capacità di interazione. Amori neutrali, da fine mese si recupera.

BILANCIA Ci sono delle lotte particolari per il segno della Bilancia in questa settimana. Per questo l'astrologo Paolo Fox inserisce il segno al settimo posto della classifica. Niente paura però, tutto andrà a posto presto.

TORO A metà classifica, a sesto posto, il Toro. Siete sempre molto gelosi delle vostre proprietà, anche a livello amoroso. Volete delle certezze, delle sicurezze. Probabilmente anche voi volete chiarire la vostra situazione a livello sentimentale.

GEMELLI Bel successo in arrivo per il segno dei Gemelli, che si trova al quinto posto. Questo cielo rivela anche belle passioni, sarete anche molto comprensivi. L'importante è avere qualcuno che vi fa divertire accanto, altrimenti fate gli scherzetti.

ARIETE Sfiora il podio piazzandosi al quarto posto della classifica dell'astrologo Paolo Fox il segno dell'Ariete. Questa settimana selezioni importanti tra quello che volete fare e quello che è giusto. Passioni al massimo, non state chiusi in casa.

LEONE Sul gradino più basso del podio, al terzo posto della classifica, troviamo il segno del Leone. Avete avuto paura per una prova da affrontare, ma le conferme sono in arrivo: non solo supererete questo esame, ma farete anche qualcosa di più.

ACQUARIO Al secondo posto della classifica di Paolo Fox c'è il segno dell'Acquario. In una sfida riuscirete a dare il meglio di voi stessi, in tutti i campi. La vostra forza è il sorriso, quando sorridete sorrridono tutti.

SAGITTARIO Al primo posto della classifica della settimana il segno del Sagittario. Siete su una strada già tracciata che vi porterà lontano. Progetti importanti, ma non dimenticatevi dell'amore, oppure sarà lui a seguirvi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 12:29

