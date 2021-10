Oroscopo di Paolo Fox weekend del 23-24 ottobre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 23-24 ottobre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Sono in arrivo delle belle opportunità, ma i nati del segno non devono fare il passo più lungo della gamba. Nella giornata di sabato la Luna ha un aspetto interessante. Sul lavoro state vivendo una fase molto intensa.

TORO. I nati del segno dovrebbero fare attenzione agli amori che sono un pochino in bilico, nella giornata di sabato potrebbero avvenire incontri importanti. Alcuni di voi avranno dubbi sul lavoro, ma sono in arrivo delle collaborazioni che possono rivelarsi interessanti

GEMELLI. In questo fine settimana sarà bene non tirare troppo la corda, anche se saranno giorni molto intensi. Nella gionata di sabato c'è un recupero per quanto riguarda i sentimenti. I nati del segno devono riflettere per quanto riguarda il lavoro.

CANCRO. Momento migliore per l'amore , questo è il periodo adatto per fare delle richieste. Nella giornata di sabato potrebbero anche riaffiorare vecchi amori. Sensazioni interessanti.

LEONE. Nel fine settimana dovete cercare di non ripreoverare i partner e di non cercare conflitti con i colleghi. Nella giornata di sabato potrete vivere una bella avventura, è il momento ideale per fare qualcosa di creativo.

VERGINE. Alcune coppie, complici gli astri, potrebbero attraversare un periodo di crisi, alcuni di voi si sentirano sotto pressione e proveranno il desiderio di stare un po' da soli. Nuove collaborazioni in vista.

BILANCIA. Nel weekend i cuori solitari non dovranno abbattersi, questo è il momento ideale per allargare il giro di amicizie. I nati del segno devono impegnarsi sul lavoro, in questo momento avete troppe cose da fare.

SCORPIONE. State vivendo una fase di down in amore e nella giornata di sabato potrebbero esserci della discussioni, fate attenzione alle relazioni. Nel fine settimana i nati del segno devono recuperare quattrini.

SAGITTARIO. In amore potrete vivere delle tensioni, la giornata di sabato sarà una giornata interlocutoria. Nel weekend le coppie potranno sentirsi un po' annoiate.

CAPRICORNO. Nel fine settimana avrete delle questioni da chiarire, ma cercate di non insistere troppo sugli affari. Sabato Venere entra nel segno e promette un weekend di recupero.

ACQUARIO. Potrebbero esserci delle discussioni nel fine settimana. Gli acquario potrebbero fare nuovi incontri nella giornata di sabato ma attenzione a non fare troppe cose insieme. Sul lavoro state vivendo invece un momento di stallo.

PESCI. Nel fine settimana potrebbe comparire un piccolo problema da risolvere. Sabato Luna e Venere sono in opposizione e potrebbero portare un calo della concentrazione. Risparmiate le vostre forze.

