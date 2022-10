Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 24 ottobre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 24 al 30 ottobre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.

ARIETE. Dopo un periodo critico e di polemiche in amore ora va meglio. Sul lavoro avete dovuto fare i conti con questioni economiche, ora cercate di riprendervi, ricaricare le batterie e alzare la testa.

TORO. Alcuni di voi potrebbero essersi stancati di rincorrere le persone e potrebbero decidere di chiudere una storia. Alcune giornate potrebbero essere più agitate ma cercate di mantenere la calma. Sul lavoro, c’è un po’ di tensione nell’aria, meglio non strafare.

GEMELLI. Venere nell’ultimo periodo è stata dalla vostra parte, ma anche se amate qualcuno i dubbi e il passato potrebbero tornare. Sul lavoro siete poco pazienti, ma qualcosa si sta muovendo nel verso giusto. La settimana non è speciale,

CANCRO. Venere è dalla vostra parte, lasciatevi andare a nuovi incontri e alla passione. Chi è single potrà vivere belle emozioni e il giorno migliore è mercoledì. Sul lavoro, i cambiamenti non sono sempre facili da accettare, ma ora sarà possibile fare i conti con belle soddisfazioni.

LEONE. Siete tropo polemici in amore, soprattutto tra lunedì e mercoledì. Cercate di mantenere la calma, anche se avete voglia di dimenticare il passato. Curate il fisico, ascoltate il vostro corpo e cercate di non fare troppe cose contemporaneamente.

VENERE. Favoriti i nuovi incontri, quindi non chiudetevi in casa. Venere è dalla vostra parte, potete fare nuove amicizie, ma lasciatevi andare. Sul lavoro, le stelle sono con voi, lavorate bene in vista del prossimo anno.

BILANCIA. Avete vissuto delle belle emozioni nelle scorse settimane anche se ora Venere non è più positiva. Da domenica la Luna torna favorevole e promette nuovi incontri. Sul lavoro, Giove presto non sarà più opposto e questo è un punto a favore in previsione di progetti futuri.

SCORPIONE. Venere da martedì sarà nel vostro segno, quindi potete tirare un sospiro di sollievo. Lasciatevi andare all’amore senza paura di mettervi in gioco. Sul lavoro, le giornate tra lunedì e mercoledì sono le migliori: entro fine mese i pianeti transiteranno nel vostro segno.

SAGITTARIO. L'amore fa fatica a decollare e voi avete bisogno di libertà. Tra poche settimane Venere sarà dalla vostra parte e potrete guardare al futuro con ottimismo. Sul lavoro avete voglia di cambiamento, ma le conferme non arrivano e state perdendo la pazienza.

CAPRICORNO. In amore torna finalmente il sereno e se VI piace una persona potete lasciarvi andare, soprattutto martedì o mercoledì. Sul lavoro accusate la stanchezza e tante responsabilità.

ACQUARIO. Potreste avere dubbi in amore che potrebbero portarvi a perdere la pazienza. Occhio alle giornate attorno a mercoledì: i disagi non mancheranno, quindi meglio essere cauti. Sul lavoro, le tensioni ci sono e sarete molto nervosi mercoledì. Cercate di mantenere la calma.

PESCI. Venere è dalla vostra parte e potrete lasciarvi andare in amore. La crisi è un ricordo lontano. Sul lavoro, tutto è cambiato: le buone notizie stanno per arrivare, forse dovrete anche iniziare un progetto importante in vista del futuro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 11:20

