Forte nevicata sulle Dolomiti, alberi caduti, caos traffico e black out Auto senza catene, strade in tilt

Colpo di coda dell’inverno nel Bellunese e nell'Alto Friuli. Dalle prime ore di oggi domenica 28 aprile nevica a Cortina e nel Comelico. A Falcade sul passo San Pellegrino alcune auto sono uscite dalla carreggiata a causa della neve fortunatamente non si registrano feriti. Situazione critica anche in città a Belluno. In Nevegal sta nevicando e alcuni alberi interrompono la viabilità Al momento non è ancora chiaro se si siano verificati o meno dei black out. La Protezione civile effettua continui sopralluogghi e anche i vigili del fuoco stanno organizzando leCATENE Difficoltà alla circolazione anche nel tratto compreso traa causa di auto e camper in transito senza le dotazioni invernali. Le cose non vanno meglio neppure nel Feltrino. A Pedavena la strada del Col Melon è completamente imbiancata.A Sappada sono caduti oltre 30 cm, in Val Boite 15, almeno 10 sul Nevegal.​NORDEST - Piove su tutto il Veneto. Lo rende noto l'Arpav () che rileva come i fenomeni sono per lo più a carattere locale e che già nella tarda serata e notte andranno ad esaurimento. Il tempo instabile è stato più insistente a nord-est, alternato ad alcune schiarite.La probabilità di precipitazioni, fino a sera, resta alta (75-100%) per fasi di precipitazioni da sparse a temporaneamente diffuse, in vari casi a carattere di rovescio o temporale, localmente consistenti tra Prealpi orientali e la pianura nord-orientale. Sono state coinvolte nelle prime ore del giorno le zone settentrionali e poi le altre per poi andare verso un miglioramento. Le temperature minime hanno subito variazioni contenute mentre le massime sono in calo anche sensibile. In montagna resta alto il pericolo digrado '3'.