Roma, incidente sull'Aurelia: un morto. Deviazioni e traffico in tilt

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 14 luglio, a Roma. È successo intorno alle 7:39 in Via Aurelia in prossimità di Via Alberico Gentili.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, ma l'impatto dello scooter con un furgone è stato fatale per l'uomo che si trovava in sella al motorino, che è andato in mille pezzi.

Traffico in tilt

La polizia locale di Roma Capitale è intevenuta tempestivamente sul posto per effettuare i rilievi scientifici e controllare il traffico: il tratto di strada che collega Via Aurelia con Via Acquafredda è stato chiuso, inoltre il transito in direzione Centro è stato deviato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 11:54

