Roma, si schiantano con l'auto rubata contro un lampione e fuggono a piedi

Incidente con fuga a Roma. A bordo di un'auto, forse rubata, si sono schiantati contro un lampione, facendolo crollare. Poi hanno abbandonato il veicolo incidentato ai lati della strada e sono fuggiti a piedi.

Leggi anche > Incidente a Roma, morte due ragazze: Giorgia aveva 22 anni, Beatrice 21

È accaduto a Ostia, sul lungomare Toscanelli, all'altezza del Curvone e dell'incrocio tra piazza Cesario Console e piazzale Magellano. L'incidente è avvenuto probabilmente la notte scorsa, ma il veicolo abbandonato, un crossover Nissan Juke, è stato rinvenuto solo questa mattina alle 5, davanti ad un lampione abbattuto e completamente distrutto. Resta da capire se la vettura fosse effettivamente rubata, anche se non risultano denunce per furto. Come, ovviamente, va accertato chi fosse a bordo dell'auto per poi fuggire a piedi dopo l'incidente.

Poche le certezze. Tra queste, l'alta velocità raggiunta dal veicolo al momento dell'impatto, tale da giustificare l'abbattimento e la distruzione del palo della luce. Sul posto i vigili urbani del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, che stanno cercando di risalire al proprietario dell'auto per raggiungerlo e chiedere spiegazioni sull'accaduto. Inoltre, dopo essere scesi dall'auto, gli occupanti hanno anche lasciato gli sportelli completamente aperti, rischiando di mettere in pericolo altri automobilisti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA