Roma, Luiss e Business School e Paris Sorbonne unite a suon di musica

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si rinnova per il terzo anno di seguito l’tra gli studenti deldellae del Master. Saranno cinque giorni di full immersion musicale, dalal, con diversi laboratori, lezioni, visite di approfondimento dedicate agli studenti, incontri con professionisti, lezioni e workshop. Tutto ciò avverrà presso la sede di, con la realizzazione di un concerto conclusivo che si terrà all’di Roma.Gli incontri avranno lo scopo di avvicinare e mettere a confronto due culture artistiche differenti, ma accomunate da un passato ricco di eventi e personaggi che hanno contribuito a trasformare l’industria musicale europea degli ultimi decenni. Insieme, i ​ragazzi visiteranno diverse location appositamente selezionate da professionisti del settore discografico (tra studi di registrazione e celebri luoghi dedicati alla musica live), con la possibilità di conoscere gli scenari della musica prodotta nella capitale italiana, sede contemporanea di entertainment eTra le varie attività che coinvolgeranno gli studenti, è prevista l’organizzazione di un concerto presso l’Ex Dogana di Roma, che vedrà come protagonista, aspirante star dellad’oltralpe. Negli ultimi anni, la sua musica ha oltrepassato i confini francesi riuscendo ad approdare, nel 2016, al noto festival svedese. Ha inoltre aperto, nel medesimo anno, il concerto di(nota rapper americana) presso ildi Parigi. La notorietà di Khadyak a livello internazionale, è dovuta soprattutto a numerose collaborazioni con artisti come, per la quale ha scritto diversi brani in francese. La sua musica unisce elementi dell’R&B alternativo e dell’ hip hop, creando un sound caratterizzato da impronte di dance e di elettronica. Modella, cantante, scrittrice e ballerina, questa giovane artista parigina è famosa anche per essere apparsa in numerose campagne di brand internazionali comeed ha, inoltre, sfilato per brand comeLa serata, organizzata da, proseguirà con l’esibizione del rapper, giovane artista talentuoso, nuovo volto della scena hip-hop nazionale secondo la rivista; presenterà il suo nuovo album No Comment Spring Tour, durante la tappa romana del suo tour, all’interno della sala principale. Ad aprire la sua esibizione sarà(ancora scuderia Machete) e a seguireA ospitare l’evento il giorno 13 sarà l’Ex Dogana, un luogo unico e multifunzionale di oltre ventimila metri quadri, situato in un'area di archeologia ferroviaria, in cui l’arte, la musica e il divertimento si fondono tra concerti, dj set, esposizioni, e mostre all’interno del planetario.