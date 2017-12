Veronica De Laurentiis, confessione choc in tv: "Ho subito violenze per 15 anni, applaudo le donne che denunciano"

Venerdì 17 Novembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Veronica De Laurentiis si è messa a nudo nella trasmissione "La vita in diretta" raccontando le violenze subite e il dolore di sua figlia: «Io ho scelto questa trasmissione perché ho visto che è seria, che le donne parlano di questo momento importante che spero possa cambiare le vecchie mentalità».Ha raccontato delle violenze subite a 18 anni da un importante produttore, apparentemente un "gentiluomo" che abusò di lei, violenza di cui non ha parlato per 37 anni e che ha deciso di confessare: «Io applaudo le donne che oggi hanno parlato della loro violenza perché so quanto è difficile parlarne e non vergognarsi di questo».A questa violenza ne seguirono altre: «Ho sposato un uomo che a prima vista non mi piaceva. È come se mi fossi punita senza rendermene conto pensando di riuscire a cambiarlo, invece non è così». In passato al settimanale Gente, raccontò delle violenze che fu costretta a subire per 15 anni dal marito. L'uomo abusò anche di sua figlia e quando ha trovato la forza di denunciarlo fu processato e condannato a 14 anni di carcere dalla giustizia americana. Uscire da quell'incubo ha significato una rinascita e per questo motivo ha deciso di raccontare la sua esperienza in tv, in un periodo in cui si parla ogni giorni di violenze e abusi, volendo dare coraggio alle donne che hanno subito e che vogliono e devono denunciare.