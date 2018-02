Meghan Markle e Harry, la parente "scomoda" invitata al matrimonio: imbarazzo per la famiglia reale

Mercoledì 7 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Problemi a Buckingham Palace per via della lista degli invitati aldel principee di; pare infatti che Harry abbia deciso di invitare, ex moglie del principe Andrea.Ad opporsi sono stati Carlo e Filippo, che non sopportano l'idea di rivedere la donna, ma il principe si è impuntato, sostenendo di volere a tutti i costi la zia al proprio matrimonio e riuscendo ad averla vinta.La vita di Sarah in passato ha destato non poche perplessità: divorziò nel 1996 dopo la pubblicazione di alcune foto compromettenti che la ritraevano insieme al suo "consigliere finanziario", per poi avere numerosi problemi economici ed indebitarsi per milioni, fino al punto di dover vendere favori reali.E' sempre rimasta in buoni rapporti con l'ex marito e con Harry, molto legato alle cugine Eugenia e Beatrice, figlie di Sarah e Andrea.L'essere riuscito ad ottenere la presenza della zia al matrimonio, comunque, testimonia la determinazione del giovane nel voler cambiare l'indirizzo del futuro della famiglia reale.