New Balance e l'omaggio alle donne: video celebrativo con la nuova Fresh Foam Zante Pursuit

, leader nell’atletica mondiale, presenta oggi unche celebra l'incontro tra musica e cultura del running per ispirare le donne che si spingono incessantemente oltre i confini per raggiungere i propri obiettivi. Questo video rappresenta la storia unica di quattro campionesse runner di NB che sono "alla ricerca", accompagnate dalle BEGINNERS, una band musicale tutta al femminile. Il lavoro è stato diretto da una regista e da un team creativo di sole donne di VMLY&R. Questo video dà il via a una campagna dedicata all’intersuola ammortizzante, ponendo in risalto la sua tecnologia e consentendo ai runner di correre al massimo della loro velocità senza essere ostacolati da pesi inutili."Attraverso questo, non stiamo soltanto utilizzando la musica con l’obiettivo di incoraggiare il movimento fisico, ma cerchiamo anche di supportare uno slancio interiore delle donne verso la loro ricerca personale," afferma Allie Tsavdarides, New Balance Director of Global Marketing. "Siamo tutti nello stesso viaggio e il nostro obiettivo per

questo progetto era di incanalare l'energia potenziale presente in ognuno di noi e di incoraggiare tutte voi donne meravigliose a continuare a dare il meglio di voi stesse. Nel video sono presenti quattro runner di New Balance, Lisanne de Witte (velocista, Olanda), Stephanie Garcia (corsa ad ostacoli, Stati Uniti), Cory McGee (mezzofondista, Stati Uniti) e Bev Ramos (mezzofondista/maratoneta, Porto Rico). Le storie, definite “In-pursuit" (alla ricerca) di ogni atleta, che si impegna per esprimere la migliore versione di sé saranno evidenziate sui profili Instagram @NBWomen, @NBRunning, @NewBalance, @NewBalanceItalia e su newbalance.com. Il video celebrativo presenta una canzone della band BEGINNERS ft. Night Panda chiamata "Start a Riot" lanciata oggi in concomitanza con l’uscita del video musicale.Ilè guidato dalla bassista e frontwoman Samantha Barbera. Barbera e la band sono impegnate nel portare avanti principi come l’onestà e l’autenticità all’interno della loro musica, in un settore che spinge spesso i musicisti a conformarsi alle tendenze. New Balance condivide e supporta questa forma mentis che sfida le convenzioni e rimanere fedele ad un pensiero indipendente volto all’espressione di se stessi. Il video è diretto da Lauren Sick e prodotto da Tessa Films. Lauren Sick è una regista di Brooklyn specializzata in lifestyle, sport, musica e moda. Con un background nel teatro e nello studio del movimento del corpo, si concentra sul porre in risalto, in tutti i suoi lavori, l’espressione del corpo umano e le emozioni vere. Sick crede che la giusta combinazione di vista e suono abbia il potere di muovere, dare potere e ispirare, come si può evincere dal suo lavoro con New Balance.La Fresh Foam Zante Pursuit, presentata nel video nella sua versione da donna, è una nuova scarpa da running leggera e traspirante, dalla silhouette innovativa. Questo modello è un concentrato di tecnologia grazie anche agli innumerevoli dati raccolti da reali corridori per migliorare, modello dopo modello, la corsa di tutti i runner New Balance. L’intero design di questa silhouette è stato studiato per garantire una scarpa performante, partendo dalla conchiglia antiscivolo, finemente regolata in modo che le schiume presenti in essa possano bloccare saldamente il tallone all’interno della scarpa. La tomaia è invece divisa in varie parti e progettata per offrire il massimo in termini di adattamento e dinamicità. Troviamo puoi una suola semi-traslucida in gomma, che in tutta la sua lunghezza fornisce una trazione leggera. A completare il design di questo nuovo capolavoro tecnologico ci pensa l’intersuola in Fresh Foam, che, aumentata di 2mm rispetto alle classiche altezze della linea, garantisce un miglior impatto con il suolo e una morbidezza e leggerezza maggiore, grazie alla perforazione al laser presente in essa e nel battistrada