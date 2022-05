Children for Peace Italia e Coccolebimbi di nuovo insieme per i bambini dell'Uganda

Dopo il successo delle edizioni 2021, torna l’attesissimo appuntamento con Rainbow Clouds, la capsule creata da CoccoleBimbi, store online e offline di moda per bambini e prodotta dal brand kidswear danese Molo, la cui vendita andrà a sostenere i progetti di aiuto della onlus Children for Peace Italia a Gulu, in Uganda. Realizzata in cotone organico sostenibile, Rainbow Clouds riprende i colori dell’arcobaleno, sui quali vanno a posarsi le soffici e candide nuvole simbolo identitario di CoccoleBimbi.

Una collezione completamente no-gender, nata dalla creatività di Cesare Morisco, art director di CoccoleBimbi e membro del comitato d’onore di Children For Peace Italia. Rainbow Clouds è composta, composta da capi certificati GOTS e prodotti da Molo nel pieno rispetto degli standard biologici e naturali e completamente cruelty-free.

La limited edition Rainbow Clouds è composta da 1200 pezzi tra felpe, t-shirt, pantaloni e shorts, realizzati nelle versioni per neonati, bambini e adulti e in vendita da mercoledì 4 maggio esclusivamente sul sito di CoccoleBimbi https://www.coccolebimbi.com/it/

Modelli d’eccezione della nuova capsule Rainbow Clouds i bambini di Gulu, fotografati da Davide Preti che ha documentato il recente viaggio in Uganda di Massimo Leonardelli e Piero Piazzi, rispettivamente Presidente e Ambassador della Onlus che da anni collabora con il Comboni Samaritans Center di Gulu, occupandosi di promuovere programmi di educazione scolastica e prevenzione HIV.

Col tempo The Children for Peace è riuscita a raccogliere i fondi necessari per la costruzione di un ambulatorio medico, che consente l’assistenza sanitaria nella zona di Gulu. Con la nascita di Children for Peace Italia (sezione italiana della Onlus) i programmi di sviluppo per l’Uganda si intensificano con l’acquisto di beni di prima necessità come cibo, medicine e spese scolastiche. Children for Peace Italia fa parte inoltre del progetto Pe Atye Kena del Policlinico Gemelli di Roma. Sempre a Gulu, la Onlus sta costruendo un asilo che possa accogliere 150 bambini, per lo più orfani, dando loro pasti, educazione scolastica seguendoli fino al raggiungimento della maturità. Children for Peace Italia è impegnata attivamente per raccogliere fondi per fornire aiuti economici per le famiglie che hanno preso in affido i bambini ed alle spese scolastiche di ciascuno di loro. “Sono molto felice di riprendere la nostra collaborazione con CoccoleBimbi”, ha commentato Piero Piazzi.

“Questa volta la scelta di fotografare la collezione durante il nostro ultimo viaggio a Gulu, vedendola indossata dai bambini che aiutiamo, rende il progetto ancora più emozionante e veritiero. Mi auguro davvero che in un momento in cui si ha tanto bisogno di amore questa capsule possa portare un messaggio di pace e solidarietà.” “Per me è un piacere rinnovare questo forte legame con Children For Peace Italia e con Piero Piazzi, dopo il grande successo delle precedenti edizioni”, ha confermato Cesare Morisco. “La novità che mi rende ancor più entusiasta è quella di collaborare con un brand come Molo che, oltre alla felicità dei bambini, ha particolarmente a cuore il rispetto nei confronti dell’ambiente. Per me questa collaborazione è una perfetta sintesi di tutti i valori di CoccoleBimbi, dall’altruismo alla sostenibilità”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 13:42

