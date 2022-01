Alta moda, a Roma sabato 15 gennaio la prima edizione del «Moda Roma Awards»

L'alta moda torna protagonista nella capitale sabato 15 gennaio con la prima edizione del «Moda Roma Awards», l'evento fashion che premia i talenti creativi e i designers italiani e internazionali. Gli organizzatori Sabina Prati e Stefano Raucci, da anni impegnati nella promozione della moda e nell'organizzazione di eventi di rilievo come il Festival della Moda Italia & International, hanno messo in piedi un'altra kermesse di grande livello. Nella bellissima location del BestWestern Plus Hotel Universo di Roma, a partire dalle ore 21, sfileranno abiti e collezioni di respiro internazionale indossati dalle modelle dell'agenzia Sabina Prati Eventi Moda, che hanno già più volte sfilato per Alta Roma, Milano Fashion Week e brand di fama mondiale. A presentare la serata Stefano Raucci, voce di RadioRadio e volto noto degli eventi romani.

Leggi anche > Notre Dame de Paris festeggia i 20 anni: tornano i protagonisti del primo cast

Questa sarà l'occasione per sancire una sorta di gemellaggio tra la moda italiana e quella dell'isola di Malta, che sarà rappresentata da diversi designer, stilisti e modelle. Accanto ad alcuni giovani emergenti, sfileranno le collezioni e le creazioni sotto l'egida e il patrocinio di «VisitMalta», l'organizzazione nazionale del Malta Tourism Authority. Janice Busuttil, fondatrice e insegnante della Vipaj Academy, porterà in passerella le collezioni maltesi Corpo Vipaj e Haus of Gaetano. Tutte da ammirare anche le collezioni della stilista pugliese Rachele Leo e le nuove proposte delle giovani Giada Benvenuti, Lara Stanicel, Melania De Pace e Ilaria Di Pietro, provenienti dall'Alta Moda Academy di Roma e coordinate dalla docente e direttrice artistica Laura Ciarla, titolare del marchio Laura Couture Roma.

Tra le special guest della serata, tanti nomi di spicco a cominciare dall'ospite d'eccezione Anton Giulio Grande, lo stilista delle star dello spettacolo, da Belen Rodriguez a Naomi Campbell, passando per Manuela Arcuri e tante altre. Si vedranno sfilare in un originalissimo connubio Sladana Krstic, eccellente stilista croata ma italiana d'adozione e Marina Corazziari, creatrice di gioielli-sculture apprezzati in tutto il mondo, che proporrà i suoi gioielli del Mediterraneo. Prima dell'inizio dello spettacolo, verrà offerto ai presenti un welcome drink a cura dell'azienda vinicola laziale Casale del Giglio. Ad allietare lo spettacolo, la cantante Lavinia Fiorani, che interpreterà alcuni brani di successo con la sua splendida voce. Nel parterre, tra gli ospiti, il modello internazionale e fashion blogger eletto Mister Macedonia 2021 Denis Aljush.

Sarà un evento da ricordare, come assicurano gli ideatori e organizzatori Stefano Raucci e Sabina Prati: «Pur dovendo ancora fronteggiare il perdurare della pandemia, il ModaRomaAwards è pronto a partire con la prima edizione. Ringraziamo gli stilisti che hanno sposato questa causa e che hanno capito il valore culturale dell'iniziativa, che vuole essere un palcoscenico di valorizzazione per chi nella moda vive, crede e realizza i propri sogni. Il gemellaggio con Visit Malta egli stilisti di Malta ci riempie di orgoglio, perché rappresenta un legame anche tra i due Paesi, che a livello turistico e culturale hanno tanto da offrire e tanti progetti su cui lavorare in futuro».

Nel backstage a curare il look delle modelle saranno la FacePlace MakeUp Academy by Pablo Gil Cagné e l'hair stylist Sergio Tirletti. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook del ModaRomaAwards e sarà oggetto di uno speciale televisivo che andrà in onda sul canale 177 del digitale terrestre nazionale. Il pubblico potrà entrare ed assistere su invito e dietro presentazione del super green pass, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di lotta al Covid. L'appuntamento con la prima edizione del Moda Roma Awards è dunque per sabato 15 Gennaio alle 21 nei saloni del prestigioso Best Western Plus Hotel Universo di Roma, per uno show nel quale moda, arte e talento si fonderanno perfettamente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA