Superenalotto, chi ha vinto i 371 milioni? Da Atripalda a Codroipo, tutti i bar che hanno venduto le quote

Chi ha vinto il Superenalotto? E dove? Quali sono le città più fortunate d'Italia? Il 6 vincente fa sognare. Ecco come si sono distribuite - sottolinea Agimeg - le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane: Campania (14), Friuli Venezia Giulia (9), Sicilia (9), Calabria (9), Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia Romagna (4), Toscana (3), Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1). In Umbria il tagliando è stato acquistato al Gold Caffé di via Romana 71, a Città di Castello.

Superenalotto, centrato il 6 da oltre 371 milioni. ​Ecco l'elenco delle città

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 16 febbraio 2023

Superenalotto, ecco dove hanno vinto

6 - Bar Paradiso di Stelle - via Appia 197 199 - Atripalda (Av)

5 - Bar alla terrazza - via Pordenone 45 - Codroipo (Ud)

5 - Dolce forno -via Mainini snc - Montecassiano (Mc)

3 - Edicola - piazza Cavour angolo - via dei Mille snc - La Spezia

3 - Bar Bevuto di Catalano Carmelino - via Bevuto 16 - Termini Imerese (Pa)

3 - Tabacchi Nuvoli - piazza Kennedy 14 18 - Palestrina (Rm)

2 - Fumi e profumi - viale Friuli 5 - Cormons (Go)

2 - Tabacchi Benedetto - via Colombo 201 - Crotone

2 - Primus Cafe - corso Italia 49 - Sant’Antimo (Na)

2 - Bar pasticceria Dolci Sfoglie - via dei Pini 56 - Casal Velino (Sa)

