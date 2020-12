Estrazione Superenalotto anticipata a lunedì 7 dicembre. Il Lotto rinviato a mercoledì 9: ecco perché

Estrazioni Lotto, 10e Lotto e Superenalotto. Cosa succede martedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata. In vista del giorno festivo di martedì, le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto modificano il calendario. Infatti, in questo martedì non sono previste estrazioni.

Il Superenalotto anticipa a lunedì 7 dicembre, mentre il Lotto e il 10eLotto posticipano a mercoledì 9 dicembre l'estrazione di martedì 8 dicembre. Ma solo per questa settimana.

Lotto, 10eLotto e Superenalotto riprederanno insieme regolarmente - come da calendario - giovedì 10 dicembre. Per la sestina del Superenalotto, il jackpot di domani lunedì 7 gennaio è fissato a quota 74 milioni e 300 mila euro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA