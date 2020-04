Violette di marzo, Philip Kerr e l'eredità misteriosa ai tempi del Terzo Reich

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 09:55

In questa abbuffata di noir e detective provenienti del Nord che non accenna a diminuire, finalmente un investigatore privato teutonico. Lui è Bernie Ghunter, detective donnaiolo, ex soldato e antinazista ed è protagonista di una serie di gialli a firma, scrittore scozzese morto due anni fa.Fazi riporta in libreria la trilogia berlinese di Kerr, considerato l’erede di Raymond Chandler. Si comincia con. Nella Berlino del 1936 una coppia viene assassinata e il padre della donna, un industriale milionario, vuole vederci chiaro sui soldi che il defunto genero ha voluto lasciare al partito nazista e chiama Bernie Gunther, che si trova a indagare tra alte sfere del Terzo Reich, corruzione e antisemitismo.