Prima del calcio di rigore, il Nobel per la Letteratura 2019 Peter Handke e la paranoia

romanziere, saggista, sceneggiatore, 77 anni, Premio Nobel 2019, è molto conosciuto anche in Italia. Tra la sua copiosa produzione, il romanzo che lo ha reso celebre è Prima del calcio di rigore (1970).Storia di Bloch, ex portiere, disoccupato, che uccide senza motivo una ragazza incontrata una sera. Da lì la paranoia generata da paura e colpa, come quella che prova un portiere quando deve parare il rigore decisivo.Da segnalare lo struggente Infelicità senza desideri sul suicidio della madre.Peter Hanke, Prima del calcio di rigore, Guanda, 151 p, 12,75 euro