Annientare, un antieroe tra politica, amori e misteri

Ogni libro, una polemica. C'è da vedere se Annientare, il nuovo romanzo fresco di uscita dello scrittore francese Michel Houellebecq, rispetterà la tradizione. Tutto accade in un futuro vicino, tra novembre e dicembre 2027, in Francia. Nel racconto si intrecciano le vite di Paul Raison, assistente e braccio destro del ministro dell'Economia Bruno Juge, il quale è in corsa per la poltrona di presidente. Entrambi con rapporti conflittuali con le mogli: quella di Junge lo ha tradito ed esposto a uno scandalo, quella di Raison è fervente ecologista. Paul si trova alle prese con una serie di attacchi terroristici via web che mettono in pericolo il Paese. Non solo, deve risolvere anche il rapporto con il padre anziano e con gli altri fratelli. Riuscirà a rimettere insieme pezzi della sua vita?

Michel Houllebecq - Annientare

La nave di Teseo, 743p, 23 euro

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA