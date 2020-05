Michele Mirabella: «Peggio del virus ci sono gli untori di fake news», il punto sul Covid del divulgatore scientifico

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regista, autore, sceneggiatore, attore e conduttoreè un volto notissimo della tivù italiana, basti pensare alla fortunata e longeva programmazione di “” su Rai 3. Nella sua qualità di divulgatore medico-scientifico ha da poco dato alle stampe il libro “, storie vere o supposte: curiosità, miti e dicerie della medicina” (con il giornalistaper Rai libri). E con lo staff di “”, il programma di medicina e benessere di Rai 3, è in prima fila a seguire gli sviluppi del coronavirus in Italia fin dagli inizi della pandemia.«Menzogne, chiamiamole menzogne. O, se vuole, cose false, stupidaggini, puttanate. Menzogna è una parola bellissima, sonora, offensiva. Le menzogne sono consapevoli alterazioni della verità. Fake news non vuole dire questo, anzi è un termine veniale, rispetto al problema vero, quasi lo addolcisce. Questa epidemia linguistica è la beffa nel danno della pandemia».«Utilizzare senza necessità termini stranieri, è uno dei danni peggiori che stiamo arrecando alla cultura italiana, annesso e connesso con la pandemia, ma non solo. Stiamo brutalizzando la lingua con innesti del tutto inutili ed eterogenei, non esaustivi».«Come quelle propalate dagli untori della Colonna Infame di Manzoni. Oggi sono procedure che vengono usate da pseudo esperti per accreditare se stessi attraverso notizie che dicono il falso. Menzogne, appunto, che mettono a repentaglio la verità e la vita delle persone. Danno false speranze a chi è disperato, confondono le plebi, usano la paura delle masse per asseverare la loro identità di idioti».«Ecco, finalmente battezzati. Chi dice che si guarisce dal virus respirando l'aria del phon è un delinquente. I moderni untori approfittano di questo gigantesco marasma per evidenziare la propria figuretta smilza e anonima, per accreditare se stessi come esistenti, non anonimi, per attingere un profumo di popolarità con un crimine».«Non ci avevamo capito niente, né in Italia, né nel mondo, neppure all'Organizzazione mondiale della Sanità. Quando abbiamo iniziato a terrorizzarci, abbiamo anche cercato di capirci qualcosa. L'Italia è stato uno dei primi Paesi consapevoli, va dato atto al ministro Speranza, anche del fatto che stavamo annaspando. Siamo arrivati disarmati e stiamo pagando il prezzo di una arroganza scientifica e tecnologica».«Macché globalizzazione, non abbiamo globalizzato nulla. I capitali forse, abbiamo delocalizzato il lavoro, ma non siamo stati capaci, come comunità internazionale, di globalizzare i saperi, di condividerli. Per questo il virus ci ha colpito così duramente».La maggiore contagiosità degli anziani è una stupidaggine. Piuttosto andava cautelata la loro vulnerabilità; perché con patologie gravi o ingravescenti, dovute all'età, il fisico non reagisce a sufficienza. Infliggere a queste vittime designate perfino il domicilio coatto, come punizione estrema, piuttosto che difenderli, è una cattiveria, sostenuta dagli untori. Invecchiare è bellissimo, l'alternativa è peggio, come abbiamo imparato. La maggior parte della vita la viviamo da vecchi».«Me lo auguro. Abbiamo pagato un bel prezzo durante questi due mesi e passa di penitenza, ma ne valeva la pena. Abbiamo imparato a salutarci, a rispettarci, ad ascoltare di nuovo la musica. La paura ci ha resi più gentili, non so se più buoni. In questa apocalissi abbiamo imparato che ci piace restare vivi con gli altri. Perché quando vediamo vacillare il futuro, non siamo certi del domani, allora nasce quella che io chiamo la nostalgia del futuro. Durerà? No, passata la paura. O forse resterà qualcosa».«Ha fatto un grande lavoro. Non ho sodalizi politici, ma il lavoro del Ministro e del Ministero è stato eccellente. Abbiamo il miglior sistema sanitario del mondo. La Sanità pubblica va difesa a tutti i costi».«Con gioia e malinconia, ma non mi posso lamentare. Ho una bella casa con un bel terrazzo e 6500 volumi da catalogare. Ne ho ordinati mille nei primi due mesi, ma mi piace anche rivederli, finire di leggere quelli che, occhiuti, aspettavano di essere letti. Ho scoperto libri inutili alla mia sfera di interessi, che ho messo da parte per poterli regalare o scambiare. Ho pregato, anche, tanto. Ho pulito cose inaccessibili alla cameriera. Mi sono dedicato al bricolage, ho tentato di aggiustare un lampadario, senza esito. Ho cucinato, come ha fatto tutta Italia, carne alla pizzaiola e spaghetti al doppio burro e Parmigiano Reggiano trenta mesi sono le mie specialità. Ma non ho messo in ordine le cravatte».