Lilli Gruber, speranze e inganni nel Sudtirolo ribelle

Oggi sulle Dolomiti si va a passeggiare. Non sono lontani gli anni Cinquanta, quando i tralicci saltavano e il terrorismo dilaniava questa terra bellissima. La terra di Lilli Gruber, giornalista tv con la passione della scrittura, che in Alto Adige ha ambientato il nuovo romanzo in cui mescola Storia e fantasia. Storia, perché le bombe esplodevano davvero; fantasia perché narra di due ragazzi attratti dal mito dell'Hein Tirol e di una bella ragazza di Innsbruk, innamorata più del potere che della loro giovinezza. Quarto personaggio è un agente italiano, uno delle migliaia mandati a presidiare questo ultimo lembo d'Italia. Tutti combattono una guerra diversa, inconsapevoli di fare parte di un disegno ben più grande, la guerra fredda di Usa e Urss.

