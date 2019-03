Il profumo dell'asfalto, storie di Formula1 raccontate dall'esperienza di Giancarlo Fisichella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dai complimenti di Michael Schumacher che a fine gara lo porta in parata sulla sua monoposto di F1 al Gp di Germania del 1997, ai sorpassi a 300 all’ora, ai ricordi di personaggi come Ayrton Senna, alle storie più incredibili, all’adrenalina che si respira alla partenza di una gara, da cui Il profumo dell'asfalto, particolare, incancellabile che è diventato il titolo del libro.Il pilota romanosi racconta in un volume bello e ricco di emozione. Non una biografia, ma una raccolta di episodi vissuti sempre in prima persona. Un libro imperdibile per gli appassionati della velocità e per gli sportivi in generale.