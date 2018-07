Gli "embedded" di Mussolini: Fabio Fattore racconta gli inviati di guerra

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Se vi volessi male, sapete cosa vi augurerei? Di fare il corrispondente di guerra in una campagna nazionale. Dico nazionale, perché nessuna autorità militare straniera, amica o nemica che fosse, ci hai mai trattato come fanno i nostri». Lo scriveva Indro Montanelli al suo direttore, mentre era inviato sul fronte greco-albanese. Era un problema, per i giornalisti italiani, raccontare ai lettori la Seconda guerra mondiale: schiacciati com'erano da censure, ordini e divieti, spesso in contrasto tra loro.Fabio Fattore, redattore del Messaggero, ricostruisce la loro storia ne Gli inviati di Mussolini (Mursia, 338 pp, 19 euro). Un lavoro originale, che prende in esame i principali quotidiani tra il 1940 e il 43 e cerca di spiegare se gli inviati furono vittime, complici o strumenti del regime. C'è anche tanta storia del Messaggero, che rivive attraverso le sue penne più famose, dall'Africa alla Russia e il Mediterraneo. Come Bruno D'Agostini, che seguì tutte le campagne nordafricane fino a El Alamein i giornalisti furono allontanati alla vigilia della battaglia finale.D'Agostini fu tra i pochi che poté seguire Rommel nell'assedio di Tobruk: molti articoli sulla Volpe del deserto, però, furono bloccati non dal ministero della Cultura popolare, ma dai comandi italiani, gelosi dell'alleato tedesco.riproduzione riservata ®