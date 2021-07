Le dieci idee green con cui sì può salvare il pianeta

Si chiama 10 idee per salvare il pianeta (prima che sparisca il cioccolato) ed è una guida ‘green’ per affrontare, nel nostro piccolo, le sfide che ci impone il cambiamento climatico. Gli autori, Matteo Nardi e Letizia Palmisano, hanno scelto un titolo accattivante ma assolutamente realistico: gli eventi meteorologici estremi causati dalla crisi climatica mettono infatti a rischio le piantagioni di cacao e caffè. Il prossimo decennio sarà decisivo e sta anche a noi fare la nostra parte. Ogni nostra azione può salvare l’ambiente e questo libro spiega come.

Matteo Nardi e Letizia Palmisano, 10 idee per salvare il pianeta (prima che sparisca il cioccolato), Edizioni Città Nuova, 164 p. 17 euro

