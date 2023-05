San Terenzo, strage d'agosto: il romanzo di Agnese Pini, la direttrice di "Qn"

di Ferruccio Gattuso

Storia personale, familiare, e storia universale camminano spalla a spalla nei boschi delle Alpi Apuane e tra le pagine del bellissimo, doloroso libro di Agnese Pini Un autunno d'agosto: al centro della vicenda narrata, la strage compiuta dai nazifascisti il 19 agosto 1944 a San Terenzo Monti, piccolo paese contadino nel comune di Fivizzano (Massa Carrara). L'autrice, giornalista direttrice di Qn, di cui fanno parte Il Giorno e La Nazione, racconta in modo assolutamente coinvolgente la storia della strage in cui vennero giustiziate 159 persone, in maggioranza donne e bambini, tra le quali la propria bisnonna Palmira, come rappresaglia per un'operazione partigiana.



A tenere negli anni Agnese Pini accanto a questa ferita familiare e collettiva sono stati i racconti della nonna Iolanda. Da quella strage che nel momento cruciale dell'eccidio viene raccontata con perfetto piglio da cronista da Pini - sarebbe sopravvissuta una sola bambina, Clara Cecchini, 7 anni, che si finse morta sotto i corpi dei propri familiari e di decine di altre persone e che poi visse quasi fino a 100 anni. Un autunno di agosto è una storia che si inchina agli ultimi, ai contadini dalla vita dura e essenziale, resa addirittura insopportabile dal trovarsi vittime innocenti e disarmate della fase più cruenta della guerra, quella tra partigiani e occupanti nazisti.



