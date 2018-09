Il '68, l'anno magico dei Rolling Stones

La cronostoria dei Rolling Stones circoscritta in due anni, quelli del '67- '68, attraverso una delle loro canzoni più rappresentative. È questa la singolare chiave di lettura di Giuseppe Barbieri di Street Fighting Man, che ne fa un libro. Non un viaggio cronologico, ma l'analisi del tessuto storico per spiegare il cambiamento di un'epoca, le contestazioni di piazza, le rivoluzioni ideologiche, l'evoluzione del suono degli Stones.



Giuseppe Barbieri,

Street Fighting Man - Il 68 dei Rolling Stones

, Arcana, p. 286, euro 22