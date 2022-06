Torino, scritte No Vax alla sede Cgil: la replica all'atto vandalico

«Discriminare i lavoratori No Vax è un crimine», «Sindacato nazista» e «Non è vandalismo è lotta per i diritti». Sono solo alcune delle scritte apparse all'esterno della sede della Cgil di Torino di via Pedrotti fatte con della vernice rossa. Nella mattina di lunedì 28 giugno l'amara scoperta: un raid notturno per protestare, ancora una volta, contro quei vaccini che hanno salvato milioni di persone e che hanno garantito il ritorno alla normalità.

Leggi anche > Covid, bollettino di oggi 29 giugno: 94.165 positivi e 60 morti. Tasso di positività da record: 26,36%

E mentre la Digos indaga sul raid e sui possibili autori dell'atto vandalico, la Cgil replica con un video social volto a denunciare quello che è stato fatto. «La Cgil difende i diritti di tutte e tutti ogni giorno con i suoi iscritti e i suoi rappresentanti e non prende lezioni da chi, col favore della notte e incappucciato, scrive sui muri danneggiando la casa delle lavoratrici e dei lavoratori».

«I vaccini - prosegue la Cgil di Torino - hanno impedito morti e tutelato la salute: ora bisognerebbe concentrarsi sul rilancio del sistema sanitario pubblico per tutte e tutti. Non saranno delle scritte a fermarci».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA