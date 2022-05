Torino, rubate le rose per Lorenzo, morto a 16 anni. La mamma: «A chi può dare fastidio?»

Lorenzo Carnino aveva solo 16 anni quando, nel luglio 2017, morì in un incidente in provincia di Torino. L'adolescente era in sella alla sua moto da cross 50 e si schiantò contro un trattore, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato. Da allora, la sua mamma lo ricorda portando una rosa sul luogo dell'incidente, a Caselle.

Leggi anche > Torino, scontro frontale con un Tir: muore sul colpo automobilista 75enne

Oltre a dover sopportare un lutto pesantissimo, la donna si è trovata alle prese con un oltraggio alla memoria del figlio. Qualcuno, infatti, ruba abitualmente le rose che porta sul luogo dove Lorenzo aveva trovato la morte. Ogni volta le rose rubate vengono sostituite, ma la donna ha raggiunto il limite della sopportazione e ha lasciato anche un biglietto per sfogarsi.

«Una mamma non si stancherà mai di portare un fiore a suo figlio. Anche se vengono puntualmente vandalizzati r rubati» - si legge nell'appello scritto dalla donna e lasciato sul luogo del tragico incidente - «Questo è un comportamento amorale. Chi può essere infastidito dal ricordo di un ragazzino morto a soli 16 anni?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Maggio 2022, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA