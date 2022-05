Torino, scontro frontale con un Tir: muore sul colpo automobilista 75enne

Tragedia nel Torinese. Un uomo è morto nello scontro frontale tra un auto e un Tir. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 21 maggio, in via Poirino, tratto della ex statale 29, a Pralormo, a sud di Torino. Nello schianto è morto l'automobilista un 75enne di Poirino. Al momento dell'impatto era volante di una Fiat Panda ed è rimasto incastrato tra le lamiere.

Secondo le prime informazioni il tir coinvolto nello scontro è poi finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Maggio 2022, 17:53

