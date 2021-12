Torino, operai morti nel crollo della gru. Un montatore: «Lassù c'è stata negligenza, è andato tutto storto»

«Stare lassù è bellissimo e rischiosissimo. Adrenalina e concentrazione. Montare gru non è un lavoro per tutti: è un mestiere che va amato e non si deve fare per soldi. Io la penso così, se no rischi la pelle. L'incidente avvenuto a Torino mi ha fatto tanto male, quella di sabato scorso è stata una delle giornate più dolorose della mia vita professionale. Perché sono cose che non dovrebbero capitare: qualcosa è andato storto, c'è stata della negligenza».

È la testimonianza di Antonio Mella, un montatore di gru, intervistato dalla Stampa. «Conoscevo Marco perché ho più o meno la stessa età. Lo incrociavo talvolta nel magazzino dove di solito vado a rifornirmi di materiale. Siamo una piccola comunità. Ecco, siamo un pò come gli indiani d'America che costruivano i grattacieli passeggiando sulle impalcature. Camminiamo su passerelle poco più grandi di un pacchetto di sigarette e non sappiamo cosa siano le vertigini», spiega Mella.

Come sono cambiate le dotazioni di sicurezza? «Si usava un'imbracatura classica, niente di tecnologico. Adesso è tutto diverso. Soprattutto sono cambiate le autogru che usiamo nelle operazioni assemblaggio: una volta non valevano niente, oggi sono affidabilissime. A Torino è andato tutto storto, anche la sicurezza della strada», spiega. «In Svizzera non si lavora così - spiega - .Si fanno sopralluoghi accurati prima di iniziare e poi si chiudono le strade alle auto e ai pedoni. Lavoriamo con materiali pesanti: da quaranta metri d'altezza anche un piccolo bullone può uccidere»

