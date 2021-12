Torino, carabiniere accoltellato: la Procura chiede il carcere per il rapinatore 18enne

La procura di Torino ha chiesto una misura cautelare in carcere per il diciottenne coinvolto nel caso del carabiniere rimasto ferito mentre, fuori servizio, tentava di sventare una rapina in una farmacia.

Torino, carabiniere ferito a coltellate mentre sventa un colpo in farmacia. I rapinatori hanno 18 e 16 anni

Il giovane, che ieri è stato interrogato dai pubblici ministeri, oggi è comparso in tribunale per l'udienza di convalida del fermo scattato nel momento in cui si è costituito alle forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA