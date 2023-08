Operai morti investiti dal treno, il dolore di Mattarella: «Morire sul lavoro è oltraggio alla convivenza»

Sergio Mattarella è arrivato a Torre Pellice, nelle valli valdesi alle porte di Torino, partecipare a un evento organizzato dal Comune in memoria di Altiero Spinelli. Occasione, le celebrazioni per gli 80 anni della prima conferenza pubblica dedicata al manifesto federalista europeo, che ebbe Spinelli fra i suoi protagonisti.

E un pensiero del presidente della Repubblica non poteva che andare anche alle vittime della notte: i cinque operai morti sui binari della tratta Torino-Milano, travolti e uccisi dal treno.

Incidente treno, morti 5 operai sui binari: «Un grande botto». Aperta inchiesta: errore di comunicazione. Giorgia Meloni: «Vicina alle famiglie»

Operai travolti e uccisi dal treno sui binari della linea Torino-Milano. Kevin, il più giovane aveva 22 anni, Saverio (il più esperto) 52

«Un oltraggio ai valori»

Abbiamo avuto un «minuto di raccoglimento per il dolore» della tragedia avvenuta a Brandizzo, ha tenuto a far sapere Mattarella. «Tutti quanti, abbiamo pensato come morire sul lavoro sia un oltraggio ai valori della convivenza», ha sottolineato il presidente dal palco di Torre Pellice.

