Lotto: a Torino mega vincita da 124mila euro, boom di premi in Lombardia per oltre 181mila euro

Estrazione fortunata per i giocatori del Lotto che martedì 19 luglio hanno deciso di sfidare la fortuna. In particolare è la città di Torino che registra la vincita più alta dell’ultimo concorso con 124.500 euro centrati grazie ai numeri 1-3-38-52 sulla ruota Nazionale.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 19 luglio 2022: numeri vincenti e quote

Il Lotto premia Torino, dove è stata registrata la vincita più alta dell’ultimo concorso, un colpo da 124.500 euro centrato grazie ai numeri 1-3-38-52 sulla ruota Nazionale. Boom di vincite in Lombardia, con un bottino complessivo che supera i 181mila euro: si festeggia a Lazzate, in provincia di Monza e Brianza, con tre terni (16-66-71 sulla ruota di Milano), da 45mila euro, da 23.750 euro e da 22.500 euro.

A Bovezzo, in provincia di Brescia, poker di vincite da 22.500 euro grazie al terno secco 7-31-49 sulla ruota di Palermo. Festa anche a Riva del Garda, in provincia di Trento, dove sono stati vinti oltre 40mila euro

L’ultimo concorso del Lotto, ricorda agipronews, ha distribuito vincite per 6,5 milioni in tutta Italia, per un totale di 581,8 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 15:19

