10eLotto, in Puglia due vincite per 120 mila euro. Ecco dove

Il concorso del 10eLotto di martedì 19 luglio premia la Puglia dove sono state registrate due vincite per un totale complessivo di 120 mila euro. La più alta della giornata arriva da Galatone, la seconda da Maruggio un comune di poco più di 5.000 abitanti in provicnia di Taranto.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 19 luglio 2022: i numeri vincenti

A Galatone, in provincia di Lecce, dove è stato centrato nel concorso del 10eLotto di martedì 19 luglio un 9 Doppio Oro da 100 mila euro, seguito da un 8 Doppio Oro realizzato a Maruggio, in provincia di Taranto, dal valore di 20 mila euro.

Completano il podio un 8 Oro da 30 mila euro messo a segno a Termini Imerese, in provincia di Palermo, e un altro 8 Oro, questa volta da 25 mila euro, centrato a Pinerolo, in provincia di Torino. Sempre in Piemonte, a Borgosesia, in provincia di Vercelli, rende noto agipronews, è stato indovinato un 7 Doppio Oro da 6 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,2 milioni di euro per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 15:10

