Genitori legano la figlia al letto e sono arrestati. Il gip li scarcera: «Pratica illegittima, ma volevano educarla»

Avevano chiuso in camera da letto la figlia di 14 anni legandole mani e piedi. Non solo. Le gambe della ragazza erano pieni di lividi. La coppia - di origine marocchina - era stata arrestata dagli agenti di polizia con l'accusa di maltrattamenti e sequestro di persona. Ma il Gip ha poi scarcerato papà e mamma. Il motivo: «La pratica è illegittima ma l'intento dei genitori era quello di educare la figlia». E' successo a Torino e i fatti sono riportati dal sito del Corriere della Sera. I poliziotti trovarono sì la giovane legata, ma non perché vittima di un brutale pestaggio. Era solo - sia pure sbagliato - il disperato tentativo di un papà e di una mamma di placare la figlia ribelle, che aveva per prima aggredito con brutale violenza i genitori stessi.

La mamma: «L'abbiamo legata perché volevamo che si calmasse»

«Per quanto il compendio d’indagine evidenzi dati apparentemente allarmanti — si legge nell’ordinanza — pare nondimeno che il contesto di riferimento sia quello di una minore significativamente problematica, anzitutto rivendicante, anche con violenza, un grado di libertà e autonomia che appare mal conciliarsi con gli appena 14 anni della stessa». con questa motivazione il gip De Corato ha respinto la richiesta di misura cautelare fatta dal pm Bergamasco. Gli atti del tribunale parlano di una ragazza adolescente che salta la scuola, commette una rapina, si rifiuta di seguire le regole dei genitori. Non solo. Papà e mamma vengono regolarmente insultati dalla figlia, che spesso li minaccia con il coltello e spacca i mobili di casa. All'inizio di aprile la tensione in casa sale ulteriormente. Lei vuole uscire di sera a tutti i costi e diventa violenta. I vicini chiamano la polizia. E gli agenti trovano la ragazzina legata. «Volevo solo che si calmasse e chiamare il 118», spiegherà la mamma.

I genitori sono accusati di maltrattamenti e sequestri di persona

Ancora il gip: «Per quanto apprezzi l’illegittimità oggettiva di una pratica di legatura di un minore, appare evidente come la stessa sia stata illuminata dal preciso intento di arginare una figlia furiosa e fuori controllo». I genitori restano comunque indagati e saranno seguiti dai servizi territoriali. Mentre la ragazzina, come aveva richiesto, è stata trasferita in una comunità.

