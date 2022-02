Covid in Piemonte, il bollettino di lunedì 21 febbraio: 2.047 contagi e 8 morti

Covid in Piemonte, il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022: sono 2.047 i nuovi casi e 8 i decessi comunicati nelle ultime 24 ore dalla Regione. Il tasso di positività al 6,3% dei 32.562 tamponi eseguiti, di cui 29.317 antigenici.

I ricoverati in terapia intensiva sono 49, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti Covid ordinari, invece, sono 1.223, 44 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 51.141.

