Torino, clochard ucciso: i carabinieri danno la caccia al sospettato

Un clochard, Andrei Danila, è stato aggredito e ucciso alle porte di Torino. L'uomo, un 53enne di origini romene, era stato trovato ferito in modo gravissimo ed era stato ricoverato all'ospedale di Rivoli, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri sono ora sulle tracce del principale sospettato dell'omicidio: si tratterebbe di un connazionale della vittima, colpito con un oggetto contundente in testa nella baracca in cui viveva sotto la tangenziale Nord. Le indagini sono affidate ai militari della Compagnia di Rivoli, con il supporto del Nucleo Investigativo di Torino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 10:21

