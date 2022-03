Covid in Piemonte, bollettino 1 marzo 2022: 2.100 nuovi casi e 17 morti

Sono 2.100 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 marzo 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono 17 i morti accertati. Dall'ultimo bollettino Covid sono stati processati 35.078 tamponi eseguiti, di cui 29.068 antigenici, con un tasso di positività al 6%. Da ieri ci sono stati 3.233 guariti.

I ricoverati in terapia intensiva sono 40, invariati rispetto alle 24 ore precedenti. I ricoverati nei reparti ordinari Covid, invece, sono 919, 30 in meno rispetto a ieri. In isolamento a casa 43.416 persone.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 18:48

