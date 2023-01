Consigliera comunale posta foto sexy, e la collega la bacchetta su Facebook: «Il tacco 12 non va bene?»

di Redazione web

Una foto sexy su Facebook, meglio toglierla se si ricopre un ruolo istituzionale? Il battibecco social è tra due colleghe dell'amministrazione comunale di Volpiano, in provincia di Torino. Maria Grazia Bigliotto, consigliere comunale di minoranza, ha postato una foto con gonna e gambe accavallate e la collega Monica Camoletto, l'ha bacchettata, ritenendo quella posa eccessiva per una donna che ricopre un incarico pubblico, scrive CronacaQui Torino.



Sara Aydin, la sexy motociclista-influencer scatena le polemiche in Sardegna: ecco chi è

La polemica social

In realtà, la foto è lontano dall'essere spinta, o eccessiva. Bigliotto appare in minigonna e calze nere che coprono le gambe ben in vista, ma il post di fianco è diretto alla collega, probabilmente per pregressi malintesi: «Il tacco 12 non sarà mai inversamente proporzionale al cervello per antonomasia. Come la minigonna (…) La persona non è il vestito. La persona è la persona».

Di fianco risponde la collega, Monica Camoletto: «E quindi?». Ed il botta e risposta prosegue. «Tempo fa mi dicesti che dovevo “scendere dai tacchi”. Vedi, non è cambiato niente. Io continuo a rimanere sui tacchi. Tu a risentirti per una sciocchezza che è solo una differenza di essere tra noi (…) Non dà certo meno valore a te, e più a me, o viceversa».

Emis Killa: «Riccione pericolosa come Marsiglia», la sindaca ritira la querela. Lui rilancia: «Milano una città di m***a»

Antichi rancori?

Di nuovo la replica di Camoletto: «Se non vuoi essere giudicata per l’esteriorità non filosofeggiare su di essa e su dei capi d’abbigliamento come se tutto questo avesse uno “spessore” nei contenuti. Fatti un selfie, postalo e aspetta i like come fanno tutti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Gennaio 2023, 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA