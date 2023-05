Cinque bimbi in un container con mamma e papà. «Vivevano senza acqua corrente»: genitori condannati

di Redazione web

Nasce da una situazione di degrado il procedimento penale che ha portato alla condanna di una coppia quarantenne da parte del tribunale di Cuneo. Madre e padre, entrambi italiani, sono stati ritenuti colpevoli di abbandono di minori: per il padre, cui erano contestati anche maltrattamenti, la pena è di quattro anni e sei mesi, per la madre un anno, quattro mesi e venti giorni.

I medici avevano segnalato lesioni ai danni di uno dei fratellini

La denuncia era partita nel 2019 dall'ospedale Regina Margherita di Torino, dove uno dei cinque figli della coppia era stato ricoverato. I medici avevano segnalato le lesioni e l'incuria del piccolo, residente insieme alla famiglia in un comune del Saluzzese. È emerso che il nucleo familiare, da tempo in carico ai servizi sociali, viveva in un container senza acqua corrente, dopo che un incendio aveva distrutto la loro cascina.

Bambini cresciuti in un ambiente di forte degrado

Le testimonianze degli assistenti sociali hanno rafforzato l'impressione di forte degrado e povertà educativa in cui erano cresciuti i bambini, ora allontanati dai genitori.

