Azzurra Campari, chi era la detenuta suicida a 28 anni. Il dolore della mamma: «Mi aveva detto: non ce la faccio più»

Due detenute morte in un solo giorno, cinque dall'inizio dell'anno: due giorni fa a Torino due donne hanno perso la vita in carcere, Susan John, di 43 anni, e Azzurra Campari, di 28. La prima stroncata dalla fame: non mangiava da fine luglio perché non le permettevano di vedere il figlio di 10 anni e aveva deciso di protestare con lo sciopero della fame. La seconda invece è un caso di suicidio: si è impiccata nella sua cella, nel carcere Lorusso e Cutugno del capoluogo piemontese.

Chi era Azzurra Campari, suicida in carcere

Azzurra, originaria di Riva Ligure (Imperia), era in carcere da maggio per piccoli furti legati alla tossicodipendenza: doveva scontare un cumulo di pene e si trovava dietro le sbarre per questo. Già in passato aveva tentato gesti di autolesionismo ed era stata in cura al Serd: stavolta è andata fino in fondo e si è tolta la vita. A Repubblica, le parole di dolore della mamma Monica: «Ero preoccupata per le sue condizioni, aspettavo di incontrarla al colloquio la prossima settimana - dice - l'ultima volta che ci siamo parlate in videochiamata mi aveva detto che non ce la faceva più».



La ragazza, originaria di Riva Ligure (Imperia) e descritta dalle ex compagne di cella come problematica, era stata trasferita a Torino due settimane fa dal carcere di Genova-Pontedecimo e quando si è tolta la vita era in isolamento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Agosto 2023, 09:03

