Isola dei famosi, la finale: Edoardo Franco e Aras Senol al televoto per l'ultimo posto in palio. Chi sono i favoriti alla vittoria? Mercoledì 5 giugno, in prima serata su Canale 5, appuntamento con la finale de “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno







di Ida Di Grazia Questa sera ultima puntata dell'Isola dei Famosi. Sono sei i concorrenti ancora sull'Isola che nella finale dovranno superare prove e televoti flash e per coronare il sogno di vincere la 18° edizione del reality condotto da Vladimir Luxuria e aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta in beneficenza). Uno tra Edoardo Franco e Aras Senol dovrà abbandonare subito Cayo Cochinos a un passo dal traguardo. Anticipazioni Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Alvina Verecondi Scortecci e i due concorrenti al televoto, Edoardo Franco e Aras Senol, non si aspettano che ci sia un finalista “segreto”. I naufraghi riceveranno, inoltre, una sorpresa da parte dei loro cari: dopo mesi di lontananza potranno finalmente riabbracciarli sulle spiagge dell’Honduras. I Favoriti dei bookmaker Il favorito d’obbligo per i bookmaker è Edoardo Stoppa, con la vittoria dell’ex inviato di Striscia la Notizia offerta tra 1,35 e 1,40 su Planetwin365 e Betflag, in vantaggio su Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 2023, dato vincente tra 3,25 e 3,50 volte la posta. Più staccati gli altri naufraghi, con al terzo posto Alvina Verecondi Scortecci, a quota 7, in vantaggio sull’attore di Terra Amara Aras Seinol e il modello Artur Dainese proposti entrambi a 8 volte la posta. Chiude la lavagna Samuel Peron, fissato a 9. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 05:00

