Associazione Alzheimer Piemonte, a Torino incontri e iniziative di prevenzione e cura: ecco quando

In occasione della "XXIX Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer", presso la sede dell'Associazione Alzheimer Piemonte di via Bellezia, 12/G in Torino, il 19 settembre 2022 saranno presenti i Medici Geriatri dell'Unità Operativa Alzheimer dell'Ospedale Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese a partire dalle ore 9:00 sino alle ore 18:00 (incontri individuali di 30 minuti su prenotazione), per rispondere a quesiti inerenti la terapia farmacologica e la gestione della persona malata.

Alzheimer, un'analisi del sangue potrebbe diagnosticarlo con 17 anni di anticipo

Sempre presso la nostra Sede, la Dottoressa Gisella Riva (Psicologa), la Dottoressa Alessia Pascali (Psicologa), il Professor Maurizio BELLUCCI Sessa (Medico Fisiatra), la Dottoressa Maria Teresa Mainero (Dietista) ed il Presidente dell'Associazione Alzheimer Piemonte Giuliano Maggiora sosterranno alcuni incontri informativi, secondo la sottoindicata programmazione, per rispondere alle domande dei familiari che assistono un malato di Alzheimer:

- Dottoressa Gisella RIVA (Psicologa) e Dottoressa Alessia PASCALI (Psicologa): martedì 20 settembre 2022, riceveranno i familiari su appuntamento a partire dalle ore 9:45 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00 (incontri individuali di 45 minuti su prenotazione);

- Dottoressa Maria Teresa MAINERO (Dietista): mercoledì 21 settembre 2022 alle ore 16:30;

- Prof. Dottor Maurizio BELLUCCI SESSA (Fisiatra): venerdì 23 settembre 2022 alle ore 17:30;

- Giuliano MAGGIORA (Presidente Associazione Alzheimer Piemonte): sabato 24 settembre 2022 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 "incontro con il Presidente" (incontri di un'ora con gruppi di 5/6 persone massimo).

Per tutti gli incontri in calendario è obbligatoria la prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Associazione ai numeri telefonici 011/51.84.444 oppure 011/50.92.102 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:30.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA