Morto il giornalista Walter Patalocco, firma storica de Il Messaggero: aveva 72 anni

È morto all'età di 72 anni Walter Patalocco, giornalista, storico responsabile della redazione di Terni del Messaggero. La notizia si è rapidamente diffusa sulle chat della categoria nelle quali in molti hanno espresso cordoglio, ricordi ed apprezzamento per il suo lavoro.

Nato nel 1951, Patalocco cominciò a scrivere ancora ventenne per testate locali. Entrò quindi al Messaggero lavorando inizialmente alla redazione di Latina, città nella quale sono nati i due figli Leonardo e Alessio. Poi venne trasferito a quella di Terni prima come vice poi come caposervizio per venti anni.

Profondo conoscitore della storia locale e raffinato interprete della vita politica è stato autore anche di libri con cui ha approfondito i temi chiave della città di Terni, dalla vicenda Ast alle dinamiche sindacali e politiche. Ha continuato a scrivere e a contribuire alla vita della città fino all'ultimo attraverso il suo sito e la collaborazione a riviste regionali.

