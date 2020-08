Virginia Raggi si ricandida a Sindaco di Roma. L'annuncio alla sua maggioranza: «Non apparecchio la tavola per far mangiare quelli di prima»

Virginia Raggi si ricandida sindaco di Roma. «Ho parlato con la mia famiglia, ho parlato con i vertici del M5S: ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Roma». La prima cittadina della capitale, come anticipato dal quotidiano IL Foglio, e secondo quanto confermato dal portavoce della sindaca a Leggo, ha annunciato in video conferenza alla maggioranza grillina che governa il Campidoglio la volontà di tentare il bis alle comunali dell'anno prossimo. «Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Agosto 2020, 19:37

