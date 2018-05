Vinile, lo swing ha trovato casa

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un profumo diverso per un club fuori dagli schemi, dove vintage e contemporaneo si fondono in un’alchimia magica. Nel cuore della movida all’ostiense spiega le ali il, dal 2014 tempio romano dello swing. “Il nome – racconta, direttrice artistica – svela la nostra essenza fatta di “piatti” su cui gira buona musica e cibo di qualità”.Tutte le sere una band diversa e un Dj set retrò restituiscono il suono e le atmosfere del periodo compreso tra gli anni ‘20 e i ‘50. “Gonne sotto al ginocchio e fiori nei capelli per le signore, papillon ed abito elegante per gli uomini rievocano l’aria spensierata delle serate social dance che hanno dato vita allo stile, ballo di coppia caratteristico dello swing”.Il martedì tutti possono avvicinarsi a questo genere grazie alle scuole di ballo romane che, a rotazione, offrono gratuitamente lezioni di prova. A seguire il Dj set con Lalla Hop e Dj Arpad. Nel resto della settimana si racconta ogni sera una storia diversa. “Il mercoledì diamo spazio al jazz, dal giovedì al sabato arrivano invece i migliori musicisti swing e rock’n’roll in circolazione”.Sul palco sono già passate stelle come Lino Patruno, Paolo Petrozziello o Renato Gattone. La Bixie Big Band di Carlo Capobianchi e la Moonlight Big Band di Augusto Travagliati qui sono di casa. È un habitué anche il trombettistache, con il suo quintetto, anima il live di questa sera. La voce raffinata di Letizia Antinori accompagna il pubblico tra le perle di Gershwin, Porter, Ellington e i successi swing di Armstrong, Sinatra, Miller e Goodman.“Non poteva mancare un menù molto vario - aggiunge Chiara Paolini - dalle sofisticate portate di pesce, alla carne cotta con cura, dall’amatriciana ai crudi. Al fianco, drinks, mixology e distillati, con una raffinata selezione di whisky, gin e rum. Dal martedì alla domenica, dalle 20.00, anche un ricco aperitivo, vario e sempre fresco oltre al brunch domenicali con laboratori per bambini”.VINILE - Via Giuseppe Libetta, 19 - Roma, www.vinileroma.it, 929812611 – 0657288666