Villa Adriana e il cinema: 60 anni di set per celebrare i 20 anni come sito Unesco. In mostra dal 10 luglio

Il felice rapporto del sito archeologico con il cinema e la tv diventa spunto per celebrare i vent'anni del suo inserimento della lista Unesco del Patrimonio dell'Umanità (1999-2019): attravero la mostra Villa Adriana e il cinema, 60 anni di set allestita Tivoli dal 10 luglio al 30 settembre.«L'idea - spiega, direttore dellel Villae (Villa Adriana e Villa d'Este) - è di raccontare come intorno agli anni Sessanta, alle prese con una nuova generazione di pubblico, con la genesi di nuovi temi, luoghi e forme del racconto, il cinema abbia trovato qui un set d'eccellenza»«Proprio in quegli anni del boom - continua Bruciati - il sito era stato da poco oggetto di una riscoperta archeologica ed era diventato un operoso cantiere di studio, di restauri e di importanti progetti museografici, non solo per riparare i danni inferti dalla seconda guerra mondiale, ma anche per migliorarne significativamente l'offerta culturale, rivolgendosi ad un turismo sempre più allargato».Fotografie e pannelli multimediali, allestiti nei locali del centro accoglienza del sito archeologico offriranno al visitatore una selezione di suggestioni visive di film italiani e stranieri, il cui sonoro è in lingua originale allo scopo di sottolineare l'internazionalità delle produzioni.«Un lavoro - sottolinea Bruciati - quanto mai attuale, in un momento di riappropriazione identitaria dei luoghi e del tempo libero».Organizzata da Villae e sostenuta dal Servizio I del Segretariato Generale del Mibact, la rassegna rimarrà aperta al pubblico fino al 30 settembre. Il comitato scientifico è costituito da Andrea Bruciati, Benedetta Adembri, Viviana Carbonara e Francesca Roncoroni.Il sangue e la rosa / Et mourir de plaisir, 1960. Regia: Roger Vadim. Francia/Italia, col. 87’Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi, 1960. Regia: Mario Mattoli. Italia, b/n 87’Tototruffa ’62, 1961. Regia: Camillo Mastrocinque. Italia, b/n 107’Tutto è musica, 1963. Regia: Domenico Modugno. Italia, col. 90’Il Colonnello Von Ryan / Von Ryan’s Express, 1965. Regia: Mark Robson. USA, col. 117’Allonsanfàn, 1974. Regia: Paolo e Vittorio Taviani. Italia, col. 116’Nerone, 1977. Regia: Mario Castellacci e Pierfrancesco Pingitore. Italia, col. 105’Hercules 2. Le avventure dell’incredibile Ercole / The adventures of Hercules II 1985. Regia: Luigi Cozzi. Italia/USA, col. 82’Dagobert / Le bon roi Dagobert, 1984. Regia: Dino Risi. Francia/Italia, col. 110’Il ventre dell’architetto / The belly of an architect, 1987. Regia: Peter Greenaway. Gran Bretagna/Italia, col. 118’La balia, 1999. Regia: Marco Bellocchio. Italia, col. 105’Titus, 1999. Regia: Julie Taymor. USA, col. 162’Denti, 2000. Regia: Gabriele Salvatores. Italia, col. 96’The order, 2003. Regia: Brian Helgeland. USA, col. 102’The fall, 2006. Regia: Tarsem Singh. USA/India, col. 117’Notizie degli scavi, 2010. Regia: Emidio Greco. Italia, col. 89’Tutti i soldi del mondo / All the money in the world, 2017. Regia: Ridley Scott. USA/GB, col. 132’Smetto quando voglio – Masterclass, 2017. Regia: Sydney Sibilia. Italia, col. 118’Angels in America, 2003. Regia: Mike Nichols. USA, col.Elisa di Rivombrosa 2, 2006. Regia: Cinzia TH Torrini. Italia, col.Inside the stones, 2012. Regia: Alessio Jim Della Valle. Italia, col.I Medici: Masters of Florence, 2016. Regia: Sergio Mimica-Gezzan. GB/Italia, col.Killing Eve 2, 2018. GB, col.