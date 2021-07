Fiumicino, il vaccino Johnson&Johnson si fa in spiaggia: il camper sul lungomare per tutti

Sono stati già 40 i vaccini monodose inoculati ieri dal personale sanitario nel container dei volontari «Misericordia» nel primo giorno operativo presso piazzale Molinari a Fiumicino, dinanzi alla spiaggia, dove da oggi sarà disponibile l'unità mobile Camper. -

l mezzo sarà in tre delle località balneari di Fiumicino per permettere ad un maggior numero di persone di ricevere il J&J contro il Covid-19. Fino a giovedì 22 luglio, dalle ore 9 alle 18, il camper sarà in piazzale Molinari, a Fiumicino; da venerdì 23 a lunedì 26 luglio, dalle 9 alle 18, al Pronto Soccorso di Fregene; da martedì 27 a sabato 31 luglio, sempre dalle ore 9 alle 18, nel piazzale della Casa della Salute di Palidoro.

Nel frattempo i contagi sul territorio comunale sono risaliti a 51, con un'età media abbassatasI a 29 anni: «Rivolgo il mio appello soprattutto alle ragazze e ai ragazzi, oltre che ai loro genitori: vaccinatevi. Se avete più di 18 anni, approfittate di questi giorni in cui è possibile andare senza prenotazione a Piazzale Molinari e poi a Fregene e Passoscuro. Per i più piccoli, mi rivolgo ai genitori perché provvedano prima possibile a prenotare, sulla piattaforma della Regione, la dose per i propri figli».

